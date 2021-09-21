Northrop Grumman собирает сразу пять бомбардировщиков B-21

Корпорация Northrop Grumman осуществляет по заказу Пентагона в настоящее время сборку сразу пяти стратегических бомбардировщиков следующего поколения B-21 Raider. Об этом сообщил во вторник специализированный портал Defense Brief, ссылаясь на заявления министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

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"В то время как я произношу свою речь, идет сборка пяти самолетов B-21, которые будут использованы для испытаний, на предприятии в Палмдейле (штат Калифорния). Вы никогда не услышите от меня оптимистических прогнозов в отношении реализации той или иной программы. Все программы связаны с рисками, и программа создания B-21 не является исключением, но в настоящее время она успешно реализуется", - приводит портал высказывания министра на конференции Ассоциации в поддержку ВВС, прошедшей в понедельник в Нэшнл-Харборе (штат Мэриленд).

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В начале текущего года представители ВВС указывали, что на заводе Northrop Grumman в Палмдейле на разной стадии производства находятся два В-21, и ожидается, что выкатка первого Raider состоится в начале 2022 года, а первый полет - в середине того же года.

Как напоминает портал, Пентагон подписал контракт с Northrop Grumman на разработку бомбардировщиков 27 октября 2015 года. Предполагается, что Минобороны закупит 100 таких машин, каждая из которых обойдется казне в более чем $600 млн в ценах 2019 года. Еще в мае 2018 года министерство ВВС объявило, что B-21 будут дислоцироваться на авиабазах Уайтмен (штат Миссури), Дайесс (штат Техас) и Эллсуорт (штат Южная Дакота). Пентагон рассчитывает, что на вооружение Raider будет принят в середине 2020-х годов.

Ранее Минобороны отмечало, что B-21 создаются для замены устаревающих бомбардировщиков как боевые машины, обладающие повышенной выживаемостью, способные нести обычные и ядерные боеприпасы и наносить удары по целям по всему миру. Ожидается, что B-21 сможет выполнять задачи как с пилотами на борту, так и без них - то есть в беспилотном режиме. Разработчики утверждают, что самолет в еще меньшей степени будет заметен для радаров, чем В-2 Spirit, который также создавался с применением технологии "стелс".