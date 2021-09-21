В Керчи на воду спустили малый ракетный корабль "Аскольд"

Малый ракетный корабль "Аскольд" проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы по заказу Министерства обороны РФ, во вторник спустили на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.

Фото: © Официальная страница в Facebook председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка © Официальная страница в Facebook председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка

"Церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, который также проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе и осмотрел производственные мощности предприятия. По корабельной традиции "невеста корабля" (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа - прим. ТАСС) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего "Аскольд" был спущен на воду", - говорится в сообщении.

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По данным Минобороны РФ, "Аскольд" станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. "Первый - "Циклон" - был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий - "Амур" - находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования", - сказали в ведомстве. В августе пресс-служба Черноморского флота сообщала, что "Циклон" войдет в состав флота в конце текущего года.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, слова которого привели в его пресс-службе, отметил, что строительство новых боевых кораблей - важный шаг на пути укрепления военной мощи, безопасности морских рубежей России.

"Аскольд", как и многие другие суда, - яркий пример успешной реализации заводом важных и масштабных проектов, наличия кадрового, научного и технологического потенциала, способности предприятия создавать корабли высокого класса, разных целей и назначения", - сказал Гоцанюк.