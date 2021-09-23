Украинская модификация Т-72 попала на видео

На полигоне в Харькове заметили украинскую модификацию советского Т-72. На видео попал Т-72МП, разработанный в середине 1990-х годов. До недавнего времени машина находилась в отстойнике опытного цеха танкового производства 190-го Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Об этом сообщает «Российская газета».

Модификацию Т-72МП разработали для экспортного рынка. Обширным парком танков Т-72, оставшихся от Советской армии, планировали заинтересовать зарубежных заказчиков. Поэтому машины советского производства модернизировали в кооперации с иностранными компаниями.

Т-72МП разрабатывали совместно с чешскими и французскими производителями. Компания SAGEM поставила стабилизированный в двух плоскостях прицельный комплекс SAVAN 15MP с тепловизионным каналом. Его дополнял панорамный прицел SFIM. Это позволяло наводчику обнаруживать цели ночью на расстоянии до 3000 метров. Примечательно, что танк на видео лишился панорамного прицела командира.

Также танк Т-72МП получил новое моторно-трансмиссионное отделение с двигателем 6ТД мощностью в 1000 лошадиных сил. Для электропитания приборов танка предусмотрена вспомогательная силовая установка. Защищенность Т-72МП повысили дополнительными блоками динамической защиты «Контакт-5».

Несмотря на участие в оборонных выставках и активную рекламную компанию, Т-72МП оказался невостребованным. Вероятно, сейчас танк используют для отработки узлов другой бронетехники, предположили авторы материала.