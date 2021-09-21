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Военные Латвии попросили грибников найти потерянный на учениях беспилотник

Газета.Ruиещё 2
36 минут назад

В Латвии во время крупных военных учений Namejs 2021 пропал армейский беспилотный летательный аппарат, сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя Национальных вооруженных сил (НВС) республики Сандру Брале. Ведомство обратилось к местным жителям с просьбой о помощи в поисках БПЛА.

Военные Латвии потеряли беспилотник
Фото: quest.lvquest.lv

Военные потеряли аппарат 16 сентября на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке страны городами Резекне и Гулбене.

Как пояснил Брале, место приземления беспилотника неизвестно, поскольку с него перестал поступать сигнал.

Длина пропавшего дрона — 1,4 м, ширина — 2,8 м, масса — примерно 6 кг. Он предназначен для поддержки военных миссий.

Армия Латвии попросила грибников, лесоразработчиков и местных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и сообщить НВС, если беспилотник найдется.

Ранее сообщалось, что участвовавшие в учениях латвийские военные напугали жителей Риги стрельбой на улицах города.

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