Зеленский высказался о поставках "Железного купола"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").

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"Относительно "Железного купола" еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки [в США] будут и будут серьезные", - заявил Зеленский в обнародованном во вторник комментарии телеканалу "Дом".

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Украинский лидер пояснил, что, прежде всего, ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита.

"Мы ожидаем фидбэк от администрации [президента США Джо] Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами", - отметил он, признав, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой накануне прибыли в США, где 21 и 22 сентября примут участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано также выступление президента на Генассамблее.

В ходе предыдущей поездки в Соединенные Штаты Зеленский 1 сентября презентовал план трансформации Украины. Тогда украинский лидер сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит совместные экономические и инвестиционные проекты. По его словам, в этом плане заложены более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, которые предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Ожидание "Железного купола"

Позднее офис президента Украины на своем официальном сайте, ссылаясь на информацию издания Politico, сообщил о том, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол". Уточнялось, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США. В офисе Зеленского пояснили, что система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.