ЦКБ «Рубин» представило проекты подлодок пятого поколения

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» уже представило Министерству обороны несколько новейших проектов неатомных подлодок следующего пятого поколения, «Калина» в их числе, сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас в ВМФ РФ поступают новейшие подлодки четвертого поколения, к которому относятся атомные типа «Борей» и «Ясень», а также неатомные типа «Лада».

«Рубин» представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком», – передает РИА «Новости» ответ Баранова на вопрос о судьбе проекта неатомной подлодки пятого поколения «Калина».

Проект неатомной подлодки «Калина» был разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» по заказу Минобороны в 2015 году. Строительство подлодки входит в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.

«Калина» использует штатную воздухо-независимую (анаэробную) силовую установку и крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». В октябре 2018 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщал, что анаэробная силовая установка позволит увеличить скрытность подлодки.

В сентябре 2020 года Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК.