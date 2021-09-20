В Липецкой области экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ, а также бомбардировщиков СУ-34 и Су-24М оперативно-тактической авиации ВКС совершили парную воздушную дозаправку. Соответствующие кадры публикует Министерство обороны России.
«Дозаправка проходила на высоте 5-6 тыс. метров на скорости около 600 км/ч. Расстояние между танкером и самолетом при этом не превышает 20 метров.
В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно», – сообщили в оборонном ведомстве.