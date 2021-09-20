ВВС США предрекли катастрофу к 2035 году

К 2035 году Военно-воздушные силы (ВВС) США столкнутся с катастрофой — их по численности боевых самолетов обгонят ВВС Китая, предрекает начальник штаба ВВС Соединенных Штатов Чарльз Браун-младший, сообщает Popular Mechanics.

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Журнал пишет, что прогноз Брауна исполнится в случае, если ВВС США не смогут научиться быстро реагировать на меняющую ситуацию. Военный привел пример, согласно которому за последние десять лет ВВС Китая получили пять новых истребителей (J-10, J-16, J-20, J-31 и Су-35), тогда как ВВС США — всего два (F-35 Lightning II и F-15EX Super Eagle).

Издание отмечает, что средний возраст истребителя ВВС США составляет 27,37 года, бомбардировщика — 39,19 года, транспортного самолета — 25,87 года.

«Средний возраст китайских самолетов неизвестен, но, вероятно, где-то в два раза меньше», — допускает журнал.

По мнению Брауна, ВВС США стоит не бояться списывать старые самолеты, постепенно заменяя их новыми, тем самым на некоторое время снижая общую численность боевой авиации.

«Я бы предпочел иметь меньшую боеспособную силу, чем большую пустую силу», — заметил начальник штаба.

Издание отмечает, что ВВС США имеет смысл отказаться от старых A-10 Warthogs, F-16 Fighting Falcons, F-15C Eagles и F-22 Raptor в пользу новых F-15EX Super Eagle и Next Generation Air Dominance (NGAD).