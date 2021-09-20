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МИД КНДР раскритиковал новый оборонный союз Австралии, Великобритании и США

ТАССиещё 2
36 минут назад

Решение США передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок является крайне опасным шагом, который может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире. Об этом говорится в комментарии представителя МИД КНДР, распространенном в понедельник по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Опасный шаг»: МИД КНДР раскритиковал оборонный союз AUKUS
Фото: ReutersReuters

"Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений", - заявил неназванный дипломат. Он указал, что в Пхеньяне "внимательно изучат предысторию" данного решения Вашингтона.

Отметив, что подобные действия администрации президента Джо Байдена "подрывают сложившийся международный порядок, угрожая миру и стабильности", представитель МИД подчеркнул, что в такой обстановке решение руководства КНДР укреплять обороноспособность страны было единственно верным.

"Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться для того, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности", - добавил дипломат.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. Китай в свою очередь предупредил, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвал участников альянса отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

Армия,В мире,Конфликты,Безопасность,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,МИД,
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