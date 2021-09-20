«Опасный шаг»: МИД КНДР раскритиковал оборонный союз AUKUS

"Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться для того, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности", - добавил дипломат.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. Китай в свою очередь предупредил, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвал участников альянса отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".