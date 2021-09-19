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США, Британия и Австралия сговорились об AUKUS на саммите под носом у Макрона

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
13 минут назад

Детали создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) согласовали на саммите G7 в Корнуолле, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.

Детали партнёрства AUKUS согласовали втайне от Макрона
Фото: ReutersReuters

В подготовке соглашения участвовал Доминик Рааб, возглавлявший тогда МИД Великобритании. При этом Лондон был предупрежден, что соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times. Напомним, Австралия не входит в G7, но ее лидер, как и лидеры еще ряда стран, которые не являются членами «Большой семерки», принимал участие в саммите в 2021 году. Создание AUKUS привело к резкому обострению отношений между его членами и Францией. Стоит отметить, что на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «привержены совместной работе с партнерами» и «противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».

Армия,В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Джозеф Байден,МИД,Sunday Times,ИТАР-ТАСС,
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