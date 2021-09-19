«Оппортунисты»: Французы раскритиковали Британию из-за скандала с подлодками

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Франция объяснила, почему не отозвала посла из Лондона

Елена Прошина
29 минут назад

Стало известно, почему Франция, оставляет посла в Великобритании, которая тоже входит в альянс AUKUS, пишут «Известия».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Париж раньше отозвал послов из Австралии и США. Как сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, дипломатов отзывают, чтобы «по-новому оценить ситуацию». Говоря о Великобритании, политик заявил, что Парижу известна британская «политика постоянного оппортунизма». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса».

Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией Париж отзывает своего посла для консультаций, является «серьезным политическим актом», который показывает силу кризиса между двумя странами, а также с Австралией, заявил ранее глава МИД.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности не задумывался в целях противостояния какой-либо стране. Джонсон добавил, что создание AUKUS не проворчит «жизненно важными для безопасности» Европы целям и задачам НАТО.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Прежде всего, партнеры намерены создать атомные субмарины для Военно-морского флота Австралии, которая уже отказалась от соглашения с Францией на приобретение подлодок на 66 миллиардов долларов.

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