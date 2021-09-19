Берлин призвал ЕС к независимости от США в военном плане

Европейский союз должен действовать более независимо от Вашингтона в военном плане. Как сообщила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не исключено, что могут возникнуть другие интересы «в том числе внутри НАТО», передает ТАСС.

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Как напомнила министр, после захвата талибами (движение «Талибан», запрещено в России) власти в Афганистане в Европе обсуждали пути выхода из ситуации, в том числе - создание сил быстрого реагирования. Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена до конца октября предложить свое видение по формированию таких сил.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Рамблеру» о военной операции США в Афганистане и оценил поспешный вывод войск из страны. По его словам, американцы, прежде всего, были заинтересованы в дестабилизации ситуации в Афганистане и в целом по периметру границ России.

«В свое время американцы создали моджахедов, а потом создали талибов. Затем талибы вышли из-под контроля», - сказал Подберезкин.