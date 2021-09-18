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Турецкий генерал назвал город Салоники главной целью в случае войны с Грецией

Газета.Ru
10 минут назад

Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш в ходе политических дебатов на телеканале CNN Turk рассказал, что в случае войны с Грецией главной целью наземной операции станет город Салоники.

В Турции назвали главную цель в случае войны с Грецией
Фото: Emrah Gurel/APEmrah Gurel/AP

В свою очередь Афины будут стремиться к взятию Стамбула, добавил Каракуш.

Турецкий военачальник рассказал, что, будучи союзником США, Греция предоставила свою территорию для размещения на ней 20 американских военных баз и одна из них располагается под городом Александруполис во Фракии.

По словам Каракуша, данный форпост полностью оборудован на случай необходимости блокировать наземную операцию турецкой армии.

В МИД Греции заявили, что Турция грозит стране войной

Отношения между Турцией и Грецией охладились в 2020 году. Одной из причин стало то, что Анкара начала высказывать претензии на морские территории у греческих островов. Турецкая госкомпания тогда получила заявку на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе. С точки зрения Греции, подобные действия были провокацией, так как нарушали суверенные права Афин на эти территории.

В апреле 2021 года выступление министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и Греции Никоса Дендиаса с совместным заявлением после переговоров в Анкаре завершилось публичной перепалкой.

Армия,Мевлют Чавушоглу,МИД,CNN,
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