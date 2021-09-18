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ВМФ США провели испытания баллистической ракеты Trident II над Атлантическим океаном

Газета.Ru
19 минут назад

США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II. Об этом в своем Twitter сообщает ВМФ страны.

США испытали баллистическую ракету
Фото: Chris D. Boardman/USDODChris D. Boardman/USDOD

«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном 17 сентября. Эти испытания подчеркивают наши готовность и возможности США к стратегическому сдерживанию в 21 веке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США догоняют Россию в разработке гиперзвукового оружия. Такое мнение выразил американский журналист Крис Осборн в своей статье для National Interest.

По его словам, Москва располагает впечатляющим гиперзвуковым вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Циркон», а также авиационным ракетным комплексом «Кинжал». Однако у Вашингтона есть не менее сильные образцы — например, гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), который появится в американской армии в 2023 году.

Армия,Крис Осборн,
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