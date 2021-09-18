В США назвали способное лишить Россию лидерства оружие

США вскоре получат ракетный комплект, способное догнать Россию в сфере гиперзвукового вооружения. Об этом в своей статье заявил военный обозреватель Крис Осборн в журнале National Interest.

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Журналист отметил, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в частности ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», однако Вашингтон стремительно развивается в данном направлении.

Осборн обратил внимание на разработку, которая появится на вооружении у Соединенных Штатов в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).

По словам автора, в исходной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из центра управления и четырех пусковых установок с двумя гиперзвуковыми ракетами в каждой. Этот комплект сможет применяться и сухопутными войсками, и флотом.

«Если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – заключил Осборн.