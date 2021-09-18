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В США рассказали об оружии, способном лишить Россию лидерства

Ювелина Бернст
26 минут назад

США вскоре получат ракетный комплект, способное догнать Россию в сфере гиперзвукового вооружения. Об этом в своей статье заявил военный обозреватель Крис Осборн в журнале National Interest.

В США назвали способное лишить Россию лидерства оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист отметил, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в частности ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», однако Вашингтон стремительно развивается в данном направлении.

Осборн обратил внимание на разработку, которая появится на вооружении у Соединенных Штатов в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).

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По словам автора, в исходной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из центра управления и четырех пусковых установок с двумя гиперзвуковыми ракетами в каждой. Этот комплект сможет применяться и сухопутными войсками, и флотом.

«Если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – заключил Осборн.

На днях Осборн в другой статье для National Interest написал, что российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО. Эксперт ответил, что численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с Советским Союзом.

Армия,Крис Осборн,Министерство обороны,НАТО,
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