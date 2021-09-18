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Украина подготовилась к учениям с НАТО и усилила систему ПВО

Lenta.ru
2 часа назад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) на северном направлении в рамках подготовки к стратегическим военным учениям с участием стран-членов НАТО «Объединенные усилия-2021». Об этом воздушное командование ВСУ «Центр» сообщило на своей странице в Facebook.

Украина подготовилась к учениям с НАТО и усилила систему ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск «Центра» начали менять место дислокации. По данным командования, это позволит «существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия».

В «Центре» также обратились к жителям Черниговской области с просьбой «не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск». Там подчеркнули, что производимые маневры носят учебный характер.

Ранее стало известно, что учения «Объединенные усилия-2021 пройдут на Украине в конце сентября. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, маневры станут симметричным ответом на учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые, по его мнению, являются проявлением российской агрессии и угрозой национальной безопасности Украины и стран Европейского союза (ЕС).

Армия,НАТО,ЕС,
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