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Совместные с американцами учения Rapid Тrident 2021 стартуют на Украине

News.ruиещё 1
1 час назад

В понедельник, 20 сентября, стартуют украинско-американские военные учения Rapid Тrident 2021. Они продлятся до 1 октября. Впервые в истории этих манёвров пройдёт тактическая подготовка многонационального батальон с боевой стрельбой. Об этом говорится на странице сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Совместные с США учения Rapid Тrident 2021 начались на Украине
Фото: censor.netcensor.net

Учения пройдут на базе международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Основной их целью является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил в ходе коалиционных операций.

В учениях примут участие около 6 тысяч солдат из 15 стран — партнёров Украины. В ходе манёвров запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников.

На Украине эти учения считают важным шагом на пути в НАТО, поскольку они призваны повысить уровень подготовки и оперативности украинских вооружённых сил.

Всего в 2021 году на территории Украины планируется провести 8 многонациональных учений, в которых примут участие 21 тысяча украинских и 11 тысяч иностранных военных.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Сумской областях провела масштабные тактико-специальные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп на границе с Россией.

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