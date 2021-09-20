Совместные с США учения Rapid Тrident 2021 начались на Украине

В понедельник, 20 сентября, стартуют украинско-американские военные учения Rapid Тrident 2021. Они продлятся до 1 октября. Впервые в истории этих манёвров пройдёт тактическая подготовка многонационального батальон с боевой стрельбой. Об этом говорится на странице сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Фото: censor.net censor.net

Учения пройдут на базе международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Основной их целью является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил в ходе коалиционных операций.

В учениях примут участие около 6 тысяч солдат из 15 стран — партнёров Украины. В ходе манёвров запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников.

На Украине эти учения считают важным шагом на пути в НАТО, поскольку они призваны повысить уровень подготовки и оперативности украинских вооружённых сил.

Всего в 2021 году на территории Украины планируется провести 8 многонациональных учений, в которых примут участие 21 тысяча украинских и 11 тысяч иностранных военных.