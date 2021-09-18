Норвегия выдвинула России требование из-за учений «Запад-2021»

Франк Бакке-Йенсен, министр обороны Норвегии, заявил, что Россия обязана проводить военные учения «Запад-2021» прозрачно и предсказуемо в соответствии с Венским документом. Об этом пишет NRK.

Бакке-Йенсен отметил, что Россия начала разворачивать все более активную деятельность на северных территориях. В частности, министра беспокоят военные учения близ норвежских границ, интенсивность которых неуклонно нарастает.

Практическая фаза стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» проходила с 10 по 16 сентября на полигонах РФ и Белоруссии. В учениях были задействованы порядка 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, а также 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей.