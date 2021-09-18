Европа создаст собственные силы быстрого реагирования

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Министерства обороны Германии, собирается разработать план по созданию сил быстрого реагирования для Европы до конца октября. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фото: Reuters Reuters

Согласно ее заявлению, этот план не будет означать отделение от американцев. Крамп-Карренбауэр утверждает, что в будущем могут возникнуть ситуации, в которых Европа и США будут иметь разные интересы, в том числе внутри НАТО. И в этом случае они должны быть в состоянии действовать своими силами.

Министр также призналась, что события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке. Однако она решила, что будет продолжать бороться, чтобы впредь не допустить повторения подобных ситуаций.