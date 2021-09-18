Европа создаст собственные силы быстрого реагирования

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Министерства обороны Германии, собирается разработать план по созданию сил быстрого реагирования для Европы до конца октября. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно ее заявлению, этот план не будет означать отделение от американцев. Крамп-Карренбауэр утверждает, что в будущем могут возникнуть ситуации, в которых Европа и США будут иметь разные интересы, в том числе внутри НАТО. И в этом случае они должны быть в состоянии действовать своими силами.
Министр также призналась, что события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке. Однако она решила, что будет продолжать бороться, чтобы впредь не допустить повторения подобных ситуаций.
В начале августа движение «Талибан» (запрещено в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа его сторонники вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт. Это стало концом почти 20-летнего военного присутствия США в Афганистане.