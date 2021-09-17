Британия показала новый катер для ВМС Украины

Британская группа компаний Babcock International показала макет нового большого ракетного корабля на выставке оборонных технологий DSEI-2021 в Лондоне. Судно разработано для нужд Военно-морских сил (ВМС) Украины в рамках программы UNCEP. Об этом сообщает блог bmpd.

Фото: Vincent J. Street / U.S. Navy Vincent J. Street / U.S. Navy

В рамках выставки группа компаний Babcock International подписала соглашение с украинским концерном «Укроборонпром» о сотрудничестве и совместной реализации военно-морских проектов внутри программы расширения возможностей ВМС Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP).

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Программа включает проектирование и постройку специалистами Babcock International восьми больших ракетных катеров. Создание судов, предназначенных для Украины, профинансирует британская сторона. Четыре корабля построят в Британии, а четыре — на украинских предприятиях.

В основе представленного на DSEI-2021 проекта лежит малый патрульный катер Protector 50 длиной в 50 метров. Использование такой базы может помешать перспективному кораблю соответствовать пожеланиям заказчика, пишет bmpd. Так, украинская сторона планирует получить корабль с максимальной скоростью до 45 узлов, а база Protector 50 может наложить ограничение в 30 узлов.

На макете можно увидеть восемь пусковых установок противокорабельных ракет (ПКР), две установки с зенитными ракетами, артиллерийскую установку калибра 76 миллиметров и два пулемета. Авторы блога подчеркивают, что состав вооружения катера может быть неокончательным.

Министерство обороны Украины выразило пожелание о вооружении корабля восьми украинскими ПКР «Нептун» или аналогичными ракетами иностранного производства. Судя по установке на макете пусковых установок ракет Kongsberg NSM, британская сторона намерена вооружить корабли ракетами собственного производства, подчеркивает bmpd.