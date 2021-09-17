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Израиль установит «Железный купол» на корабли

Lenta.ru
30 минут назад

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) начала установку вооружения на новые корабли ВМС Израиля. Четыре корвета типа Sa'ar 6 получат новые зенитные ракетные комплексы Barak MX и систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом сообщает портал Navy Recognition.

Израиль установит «Железный купол» на корабли
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

Корветы Sa'ar 6, построенные в Германии, прибыли в Израиль без вооружения. Израильское оборонное ведомство планирует превратить новые корветы в плавучие батареи для охраны берега и объектов в исключительной экономической зоне.

Корабли получат зенитные ракетные комплексы Barak MX для борьбы с воздушными целями и противокорабельную ракету Sea Breaker. Особенностью боеприпаса стала обширная база данных гражданских и военных судов, которая позволяет ракете поражать корабли противника без команды оператора.

Для перехвата ракет корветы получат морскую версию системы ПРО «Железный купол». Комплекс C-Dome, разработанный в 2014 году, включает установку вертикального пуска на десять противоракет Tamir. Такое расположение ракет позволяет расширить сектор охвата до 360 градусов. C-Dome использует стандартную РЛС корабля.

В августе армия США провела испытания системы ПРО «Железный купол». Две батареи системы будут обеспечивать защиту дружественных сил США на постоянных и временных позициях.

Армия,Министерство обороны,Израиль,
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