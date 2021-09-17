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Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Австралии

Вечерняя Москва
21 минуту назад

Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания кораблей и активизации сухопутных учений. Об этом сообщается в совместном заявлении обеих стран.

Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Австралии
Фото: flickr.com / eric lynchflickr.com / eric lynch

Его опубликовали по итогам консультаций в Вашингтоне глав военных и дипломатических ведомств двух государств, которые ранее заключили при участии Великобритании тройственное оборонное партнерство AUKUS.

— Секретари и министры привержены значительному развитию американо-австралийское сотрудничества в области размещения сил, — сказано в заявлении.

Решать данную задачу страны намерены за счет базирования в Австралии на ротационной основе «самолетов США всех типов», развития инфраструктуры материально-технического обеспечения американских надводных и подводных судов, проведения «комплексных и интегрированных учений» наземных сил. Также в заявлении говорится о планах двух стран сотрудничать в сфере космических спутников, передает РИА Новости.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра. В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Армия,телеканал АВС,РИА Новости,Соединенное Королевство,Австралия,Соединенные Штаты,
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