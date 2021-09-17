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В России создается винтовка калибра стран НАТО

Елена Прошина
21 минуту назад

Российская винтовка будет подходить под калибр стран НАТО и сможет поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, сообщает РИА Новости.

В РФ создадут сверхдальнюю винтовку калибра стран НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оружие будет отличаться сверхдальнобойностью, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS Максим Байметов.

По его словам, испытания винтовки начнутся в начале 2022 года. Оружие создается, прежде всего, с целью экспорта. Однако им уже заинтересовались отечественные силовые структуры.

Винтовка будет способна поражать цели на указанные расстояния не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе, для выполнения боевых задач.

В настоящее время производство боевого оружия такого класса в стране отсутствует.

Напомним, в 2020 году Тамбовская бригада специального назначения получила партию удобных и точных снайперских винтовок СВ-98.

Они оснащены телескопическим регулируемым прикладом и креплениями для навесного оборудования: прицелов, лазерных целеуказателей, сошек.

Армия,Оружие,НАТО,РИА Новости,Россия,
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