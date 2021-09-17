Франция в «гневе» отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Власти Франции отменили празднование юбилея морской битвы, которое было запланировано с США.

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Как сообщает New York Times, это стало знаком протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с Вашингтоном.

Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором эскадра Франции сошлась с британским флотом, придя на выручку только США, была запланирована на 17 сентября во французском посольстве в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.

По этой причине из Вашингтона досрочно возвращается высокопоставленный представитель ВМС Франции. По данным издания, французские политики испытывают «гнев» из-за субмаринной сделки.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Прежде всего, партнеры намерены создать атомные субмарины для Военно-морского флота Австралии, которая уже отказалась от соглашения с Францией на приобретение подлодок на 66 миллиардов долларов.