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Франция отменила празднование юбилея морской битвы из-за субмаринной сделки

Елена Прошина
34 минуты назад

Власти Франции отменили празднование юбилея морской битвы, которое было запланировано с США.

Франция в «гневе» отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает New York Times, это стало знаком протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с Вашингтоном.

Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором эскадра Франции сошлась с британским флотом, придя на выручку только США, была запланирована на 17 сентября во французском посольстве в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.

По этой причине из Вашингтона досрочно возвращается высокопоставленный представитель ВМС Франции. По данным издания, французские политики испытывают «гнев» из-за субмаринной сделки.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Прежде всего, партнеры намерены создать атомные субмарины для Военно-морского флота Австралии, которая уже отказалась от соглашения с Францией на приобретение подлодок на 66 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности не задумывался в целях противостояния какой-либо стране. Джонсон добавил, что создание AUKUS не проворчит «жизненно важными для безопасности» Европы целям и задачам НАТО.

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