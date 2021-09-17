В Пентагоне оценили мощь Вооруженных сил России

Зампредседателя Комитета начальников штабов США Джон Хайтен оценил Вооруженные силы России. Об этом он заявил во время выступления в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете, передает ТАСС.
По его словам, мощь российской армии стоит оценивать как «невероятную».
«Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье», — отметил представитель Пентагона.
Хайтен резюмировал, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является «значительным вызовом для США».
В мае глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что мощь российской армии увеличивается, в том числе за счет роста промышленности. В целом, отметил он, в плане боевого потенциала российских войск был сделан огромный рывок. «Была принята большая программа по реформе нашей армии», — уточнил он. По его словам, по доле современной техники в стратегических ядерных силах российская армия обошла самые сильные армии мира. «Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов», — сказал министр.