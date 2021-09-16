Раскрыты подробности договора США, Британии и Австралии об оборонном партнерстве

Главы США, Великобритании и Австралии раскрыли подробности договора о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран.

Соглашение получило название AUUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц: Австралия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты). Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, группа намерена обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.

«Цель этого не только в усилении наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере <...> и обеспечит более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран», — заявили в ходе брифинга представители Белого дома.

Помимо прочего, договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Тем не менее, австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. А разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду».