США создадут новое военное партнёрство

Президент США Джо Байден в ближайшее время должен объявить о создании нового военного партнёрства с Великобританией и Австралией. Оно будет направлено на обмен передовыми военными технологиями. Об этом пишет издание Politico.
Новый альянс будет носить название AUUKUS. Ожидается, что новая договорённость сделает проще для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния.
Также предполагается. что новое соглашение станет способствовать обмену информацией между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры.
В Белом доме уже заявили о том, что новое партнёрство не направлено против других стран и отвечает стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе