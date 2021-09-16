В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

США создадут новое военное партнёрство

News.ru
58 минут назад

Президент США Джо Байден в ближайшее время должен объявить о создании нового военного партнёрства с Великобританией и Австралией. Оно будет направлено на обмен передовыми военными технологиями. Об этом пишет издание Politico.

США создадут новое военное партнёрство
Фото: EPAEPA

Новый альянс будет носить название AUUKUS. Ожидается, что новая договорённость сделает проще для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния.

Также предполагается. что новое соглашение станет способствовать обмену информацией между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры.

В Белом доме уже заявили о том, что новое партнёрство не направлено против других стран и отвечает стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

Армия,Джозеф Байден,Соединенное Королевство,Австралия,Соединенные Штаты,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители