Учения «Запад-2021» на белорусских полигонах показали на видео

Вооружённые силы России и Белоруссии продолжают совместные военные учения «Запад-2021». На кадрах, снятых с дрона, показаны подразделения российской танковой армии, ВДВ РФ, региональной группировки войск Западного оперативного командования и ССО ВС Республики Беларусь. На Обуз-Лесновском полигоне подразделения продемонстрировали совместные действия иностранным военным атташе, а на Брестском полигоне российские военные по легенде уничтожили лагерь боевиков. Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах России и Белоруссии.