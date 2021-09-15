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Учения «Запад-2021» на белорусских полигонах показали на видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Вооружённые силы России и Белоруссии продолжают совместные военные учения «Запад-2021». На кадрах, снятых с дрона, показаны подразделения российской танковой армии, ВДВ РФ, региональной группировки войск Западного оперативного командования и ССО ВС Республики Беларусь. На Обуз-Лесновском полигоне подразделения продемонстрировали совместные действия иностранным военным атташе, а на Брестском полигоне российские военные по легенде уничтожили лагерь боевиков. Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах России и Белоруссии.

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