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Массированный огневой удар «Градов», «Ураганов» и «МСТА-С» показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Военнослужащие России и Белоруссии в Брестской области нанесли массированный артиллерийский удар в ходе совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021». Об этом сообщило Министерство обороны России, опубликовав кадры с международных маневров.

«Самоходные гаубицы “Гвоздика”, самоходные пушки “Гиацинт” совместно с реактивными системами залпового огня “Град” и “Ураган”, а также “МСТА-С” поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, ССУ «Запад-2021» Вооруженных сил России и Белоруссии проходит в этом году с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на российской территории и пяти полигонах в Белоруссии и в акватории Балтийского моря. В нем задействованы примерно 200 тысяч военнослужащих и до 760 единиц техники.

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