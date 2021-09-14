Украинские летчики провели учения вблизи Крыма

Летчики морской авиационной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировочные полеты с боевой стрельбой на полигоне в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Об этом во вторник сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Фото: Командование воздушных сил ВСУ Командование воздушных сил ВСУ

"Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены. В тренировках принимали участие два вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Уточняется, что вертолеты отработали перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где получили задание относительно целей, которые нужно было поразить. В частности, сообщили в Генштабе, "Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе", а в свою очередь "экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям".

Тренировки проводились в течение нескольких дней, и, как заверили в ведомстве, экипажи со своими заданиями справились на "отлично", уничтожив все условные цели.