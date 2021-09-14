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Ракетная стрельба крейсера «Орел» в Баренцевом море попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Атомный подводный крейсер Северного флота «Орел» проекта 949А «Антей» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как судно выполняет стрельбу из подводного положения противокорабельной крылатой ракетой «Гранит». Огонь проходил по мишени, имитирующей крупный надводный корабль условного противника, расположенной на дистанции более 100 километров. По информации Министерства обороны, командование высоко оценило выполнение поставленной задачи экипажем подводного крейсера «Орел».

Армия,Видео,Министерство обороны,
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