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Испытания боевых роботов показали на видео на учениях «Запад-2021»

Александр Кузьмин
1 час назад

В ходе стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» Министерство обороны впервые применило ударных роботов «Уран-9» и «Нерехта» на полигоне в Мулино Нижегородской области. Видео публикует портал «Ruptly».

Машины «Уран-9» уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров, а «Нерехта» была задействована для огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений.

Всего в маневрах на полигоне Мулино в Нижегородской области принимает участие около 20 тысяч человек, больше пяти с половиной единиц военной техники, порядка 160 танков и свыше 220 самолетов и вертолетов.

Армия,Видео,Министерство обороны,Нижегородская Область,
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