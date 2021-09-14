Испытания боевых роботов показали на видео на учениях «Запад-2021»

В ходе стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» Министерство обороны впервые применило ударных роботов «Уран-9» и «Нерехта» на полигоне в Мулино Нижегородской области. Видео публикует портал «Ruptly».

Машины «Уран-9» уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров, а «Нерехта» была задействована для огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений.