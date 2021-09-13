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«Русские Витязи» поздравили жителей Новороссийска с Днем города. Видео

Александр Кузьмин
17 минут назад

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» поздравила жителей Новороссийска с Днем города. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, в распоряжении которого оказались кадры авиашоу над мемориальным комплексом «Малая Земля».

Экипажи тяжелых истребителей Су-35 выполнили фигуры высшего пилотажа. Они продемонстрировали зрителям вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, отмечается в сообщении Ruptly.

В этом году Новороссийск отмечает 183-летие со дня основания.

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