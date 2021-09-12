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Судан попросил у России экономическую помощь за предоставление военной базы

Газета.Ru
25 минут назад

Судан попросил у России экономическую помощь в обмен на пятилетнюю аренду военно-морской базы в Порт-Судане в Красном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Судана.

Судан попросил у РA деньги за размещение военной базы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судан планирует внести поправки в заключенное ранее соглашение и теперь рассчитывает на выплаты национальному центробанку в течение первых пяти лет с возможностью продления договора до 25 лет. Россия пока не ответила на предложение, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота РФ. Процесс ратификации будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в парламенте Судана.

Президент России Владимир Путин 1 июля внес на ратификацию в Государственную думу соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации. О заключении между государствами этого договора стало известно в начале декабря 2020 года.

Армия,Владимир Путин,Госдума,Россия,Судан,
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