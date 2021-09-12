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Судан предложил изменения в соглашение с Россией о базе в Красном море

News.ruиещё 4
2 часа назад

Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщает РИА Новости с ссылкой на военное ведомство страны. В Хартуме запросили экономическую помощь за предоставление военной базы на пять лет и выразили готовность заключить соглашение на 25 лет.

Судан захотел изменить соглашение с РФ о базе в Красном море
Фото: ReutersReuters

При этом сообщается, что Россия на данный момент всё ещё не прокомментировала ситуацию и не ответила на предложение. О возможном пересмотре соглашения уже говорил начальник штаба Вооружённых сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.

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Ранее президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Документ предусматривает постоянное пребывание в Судане российских военных. При этом численность личного состава не должна превышать трёхсот человек. Также в пункте ВМФ одновременно смогут находиться не более четырёх кораблей из России.

Впервые о российской базе на побережье Судана заговорили в ноябре 2020 года. Позже стало известно, что переходные власти африканской страны якобы намерены пересмотреть соглашение с РФ.

Армия,Владимир Путин,Министерство обороны,Госдума,РИА Новости,
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