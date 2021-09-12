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В США назвали преимущества российского Су-75

Lenta.ru
16 минут назад

Преимущества нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate — в оснащении и конкурентоспособной стоимости. Благодаря им российский истребитель может обойти зарубежных производителей, заявил обозреватель из США Марк Эпископос в статье для The National Interest.

В США рассказали о преимуществах Су-75 Checkmate
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист назвал и другие преимущества истребителя пятого поколения: например, он может развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров. Кроме того, Су-75 Checkmate оснащен двигателем «второго этапа» и современной стеклянной кабиной.

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Российский истребитель может посоперничать с зарубежными и в грузоподъемности: у Су-75 она превышает семь тонн и позволяет переносить универсальное вооружение, куда входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса «воздух-земля» из семейства «Гром», большое количество управляемых и неуправляемых бомб.

Российский истребитель пятого поколения Су-75 будет создан без привлечения иностранных инвестиций, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в начале сентября. По его словам, уже сверстан бюджет с участием программ Минпромторга и внебюджетных средств «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Иностранное участие в создании легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не исключается.

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