Атомный крейсер «Орел» выполнил стрельбу в Баренцевом море

Атомный крейсер «Орел» выполнил стрельбу ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Северного флота РФ.

Фото: Минобороны Минобороны

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой „Гранит“ была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», — говорится в заявлении.

Цель располагалась на дистанции более 100 километров от точки, из которой российская подлодка пускала ракету. В пресс-службе отметили, что экипаж крейсера справился с заданием, «продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку».