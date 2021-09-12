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СМИ: рядом с аэропортом Эрбиля прогремели взрывы

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане, сообщает телеканал Rudaw в Twitter.

Взрывы прогремели у аэропорта в Ираке
Фото: ReutersReuters

"По первоначальным сообщениям сотрудников безопасности не ясно, был ли это удар беспилотника или ракеты", - говорится в сообщении.

Позднее телеканал со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом Курдистана уточнил, что причиной взрывов послужили дроны, начиненные взрывчаткой. Отмечалось также, что инцидент произошел вне периметра аэропорта. Сообщений о пострадавших пока нет. По данным управления, произошло как минимум три взрыва.

Отмечается также, что аэропорт Эрбиля подвергся нападению четвертый раз в этом году. 30 июля на севере Ирака во время нападения на траурную процессию аффилированной с ИГ группировки по меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения. 19 июля смертница привела в действие взрывное устройство на рынке в пригороде Багдада, тогда погибли 30 человек, а еще около 60 получили ранения. Ответственность тогда на себя также взяла ИГ.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что до конца года американские военные прекратят участвовать в боевых операциях в Ираке к концу 2021 года. Американцы ограничатся помощью иракским военнослужащим в обучении и борьбе с ИГ. Именно для борьбы с ней американцам пришлось возвращаться в Ирак после почти полного выхода в 2011 году.

Договоренность лидеров государств закрепили на бумаге госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуад Хусейн. Согласно подписанному документу, отношения двух сторон в сфере безопасности полностью "перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией".

Армия,Происшествия,Фуад Хусейн,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,МИД,Исламское государство,
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