Россия впервые применила боевые роботы «Платформа-М»

Россия в ходе учений «Запад-2021» впервые применила дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусенечном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

Соответствующие мероприятия проходили на военных полигонах в Калининградской области.

«При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что данные роботы также использовались в разведке и проделывании проходов в минных полях, а для сокращения времени поиска целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост». «Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», — заверили в Минобороны.

В марте 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA в опубликованной War is Boring колонке перечислил имеющихся в распоряжении российских военных боевых наземных роботов, отметив, что «пока еще мало конкретных намеков на сроки, когда такие машины приступят к активной службе». В списке эксперта значились такие крупные системы, как робот-танк «Уран-9», боевой робот «Соратник», три варианта робототехнического комплекса «Нерехта», универсальный самоходный гусеничный дистанционно-управляемый комплекс «Платформа-М» и робот «Вихрь» на базе БМП-3.