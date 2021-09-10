На Украине расстроились срывом закупки ракет для удара по Крымскому мосту

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посетовал в эфире «5 канала» на заморозку программы по закупке ВСУ ракет, которыми мог бы быть уничтожен Крымский мост. По его мнению, к этому привело бездействие украинских властей.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

Речь идёт о крылатых ракетах «Нептун» с мобильными пусковыми установками. По словам Турчинова, ВСУ заказали только один дивизион этих ракет вместо минимальных трёх, и сейчас программа остановлена.

Турчинов отметил, что комплексы «Нептун» значительно повысили бы боеспособность армии Украины, а также усилили бы защиту побережья страны.

Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить так же и Керченский мост, — заявил он.

Экс-секретарь также добавил, что на Украине третий год подряд не выполняется государственный оборонный заказ.

Когда они отчитываются, что на 90% что-то там выполнили, что в их понимании выполнили — просто выбросили средства, профинансировали, — сказал он.