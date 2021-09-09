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Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Мир24иещё 2
17 минут назад

С космодрома Плесецк, что в Архангельской области, стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в». Пуск прошел успешно, заявили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ракета «Союз-2.1в» стартовала с Плесецка
Фото: РоскосмосРоскосмос

Запуск ракеты состоялся 9 сентября в 22:59 по московскому времени. «Союз-2.1в» выведет на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что все предстартовые манипуляции и сам старт прошли в штатном режиме. Контроль за пуском осуществляли наземные средства Космических войск ВКС.

Добавим, что летные испытания ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» начались в Архангельской области в 2013 году. Сегодняшний пуск был уже седьмым по счету.

Ранее стало известно, что Россия в 2023 году запустит новый космический корабль «Орел». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль проходит статические и динамические испытания в корпорации «Энергия».

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