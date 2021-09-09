Похудевший Ким Чен Ын пришел на военный парад в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на военном параде, который состоялся в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи. На фотографиях глава государства выглядит сильно похудевшим. Об этом сообщает агентство Yonhap. До этого западные СМИ уже обращали внимание на изменившуюся внешность политического деятеля.

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Парад длился около часа. В ходе мероприятия не было показано новых образцов стратегического вооружения. Число задействованных в параде участников также было относительно небольшим.

Сам Ким Чен Ын не выступил с официальной речью во время парада. Вместо него к собравшимся обратился секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван. При этом появление главы КНДР всё равно привлекло внимание из-за изменившегося внешнего вида политика. На снимках с парада Ким Чен Ын запечатлён сильно похудевшим.

Более того, внимание журналистов привлёк тот факт, что лидер КНДР сменил костюм. На мероприятие он пришёл в светлом костюме в европейском стиле с галстуком.