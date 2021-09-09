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В США сравнили Су-75 с китайским J-10C

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В США обеспокоились угрозой, которую могут нести перспективные и современные однодвигательные самолеты России и Китая. Аналитики журнала Military Watch сравнили российский Су-75 Checkmate с китайским истребителем J-10C.

В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы материала отмечают, что Су-75 и J-10C являются доступной альтернативой двухдвигательным истребителям пятого поколения. При этом оба самолета могут нести современные ракеты малой дальности класса «воздух-воздух». Российская ракета Р-74 и китайская PL-10 обладают схожими характеристиками, но китайский боеприпас выигрывает за счет способности поражать цели под «экстремальными углами», — пишет Military Watch.

Говоря о ракетах большой дальности, авторы издания подчеркивают, что российские ракеты Р-37М являются одними из лучших в классе. Вместе с тем издание отмечает высокую стоимость изделия, которая приводит к низкой распространенности ракеты. Между тем, китайская ракета PL-15 производится «в гораздо больших масштабах», и устанавливается на большинство китайских самолетов, — резюмирует Military Watch.

Авторы издания предположили, что Су-75 получит модификацию двигателя «Изделие 30», который создается для Су-57. В этом случае тяговооруженность российского самолета будет выше, чем у J-10C. Также преимуществом Checkmate может стать низкая радиолокационная заметность, что даст самолету преимущества на дистанции. Это обусловлено тем, что перспективный самолет относится к пятому поколению.

Резюмируя, авторы The Military Watch отмечают, что Checkmate может стать «гораздо большей угрозой интересам Запада», чем китайский самолет. Свое мнение они обосновывают потенциальной распространенностью Су-75, который ориентирован на экспортный рынок. Также авторы издания предположили, что Checkmate станет самым дешевым стелс-самолетом на рынке.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что разработка легкого истребителя пятого поколения будет происходить без иностранных инвестиций. При этом, в проекте создания самолета не исключено иностранное участие.

Армия,Денис Мантуров,Минпромторг,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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