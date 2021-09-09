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Взрыв 800 боеприпасов времен ВОВ попал на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН ГУ Росгвардии уничтожили 791 снаряд периода Великой Отечественной войны. Видео появилось на портале «Ruptly» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

На кадрах можно увидеть различные снаряды, сложенные рядами на земле, а также их уничтожение на безлюдных территориях. Боеприпасы были обнаружены в Армянском хуторе во время строительства временного здания на придомовой территории. По данным службы, сотрудники ведомства перевезли все найденные боеприпасы и уничтожили их с соблюдением мер безопасности.

Армия,Оружие,Видео,Росгвардия,
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