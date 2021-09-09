Взрыв 800 боеприпасов времен ВОВ попал на видео

На кадрах можно увидеть различные снаряды, сложенные рядами на земле, а также их уничтожение на безлюдных территориях. Боеприпасы были обнаружены в Армянском хуторе во время строительства временного здания на придомовой территории. По данным службы, сотрудники ведомства перевезли все найденные боеприпасы и уничтожили их с соблюдением мер безопасности.