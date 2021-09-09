РФ начнет поставки на экспорт ракет-убийц командных пунктов

Россия до конца года начнет экспортные поставки новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Фото: Yuka Obayashi / File Photo / Reuters Yuka Obayashi / File Photo / Reuters

По словам собеседника агентства, на данный момент проводятся финальные испытания ракеты, способной уничтожать защищенные подземные командные пункты противника. Он добавил, что ракета имеет уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту военных сооружений.

Отмечается, что масса боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Она также оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.