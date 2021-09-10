Россия не будет принимать участия в инаугурации талибов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать участия в церемонии инаугурации нового правительства движения "Талибан" в Афганистане. "Нет, Россия никак не будет принимать участие", - ответил он журналистам на вопрос, будет ли РФ присутствовать на соответствующем мероприятии. Ранее стало известно, что церемония инаугурации нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября, ровно спустя 20 лет после терактов в Соединенных Штатах. Россия получила от представителей радикального движения "Талибан" приглашение на церемонию представления нового афганского правительства. Также в арабских СМИ появились сообщения о том, что талибы пригласили представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию. Уточнялось, что подготовка к формированию правительства завершена. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным. При этом спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что на инаугурации нового правительства Афганистана будет присутствовать российская делегация на уровне послов.