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Раскрыто число F-35 по всему миру

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Число поставленных заказчикам истребителей пятого поколения F-35 Lightning II всех вариантов превысило 690 единиц. Количество данных самолетов по всему миру раскрыла на 27-й международной выставке MSPO 2021 американская корпорация Lockheed Martin, пишет Defence24.

Раскрыто число F-35 по всему миру
Фото: ReutersReuters

Суммарно в воздухе самолеты находились 430 тысяч часов. Обучено более 1460 пилотов и свыше 11 тысяч единиц наземного обслуживающего персонала истребителей. Всего заказчиками F-35 Lightning II выступили 14 стран. Допускается, что истребитель также может быть продан Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Канаде.

В Lockheed Martin заявили, что за последние пять лет эксплуатационные расходы F-35 Lightning II сократились на 40 процентов. В следующие пять лет планируется сокращение еще на 40 процентов.

Ранее в сентябре в презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021, было рассказано, что в текущем столетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Согласно карте, показанной на соответствующем слайде, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) еще не принято.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпораций Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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