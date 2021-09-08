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Российские Су-30СМ прибыли в Белоруссию для создания ВВС Союзного государства

Газета.Ru
1 час назад

На белорусском военном аэродроме Барановичи приземлились истребители Су-30СМ российских ВКС, которые примут участие в формировании учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии. В сообщении отмечается, что российские Су-30СМ совместно с белорусскими военными самолетами будут нести боевое дежурство на воздушных границах Союзного государства. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании центров совместной подготовки военнослужащих в марте 2021 года, напомнило белорусское военное ведомство. Два центра будут находиться в российских Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в Гродненской области Белоруссии. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российские вооруженные силы могут быть размещены в Белоруссии в случае угрозы безопасности Союзного государства. Однако в этом пока нет никакой необходимости, так как у российской и белорусской стороны достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы, добавил он.

Российские Су-30СМ прибыли в Белоруссию для создания ВВС Союзного государства
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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