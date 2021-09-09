Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»

Отмечается, что в церемонии участвовал замминистра обороны РФ Николай Панков. По его словам, учения в таком составе помогают выработать единое понимание в подготовке войск и укрепляют дружбу двух стран.

Увеличение числа резервистов в России не означает, что страна готовится к войне, заявил ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». До этого Минобороны сообщило, что в российской армии нарастят число резервистов, не уточнив, сколько их сейчас и сколько будет после усиления группировки.