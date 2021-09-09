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Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»

Национальная Служба Новостейиещё 3
41 минуту назад

В Нижегородской области состоялась церемония открытия совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», сообщили в Минобороны РФ, передают «Известия».

Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в церемонии участвовал замминистра обороны РФ Николай Панков. По его словам, учения в таком составе помогают выработать единое понимание в подготовке войск и укрепляют дружбу двух стран.

Панков подчеркнул, что учения носит сугубо оборонительный характер.

Увеличение числа резервистов в России не означает, что страна готовится к войне, заявил ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». До этого Минобороны сообщило, что в российской армии нарастят число резервистов, не уточнив, сколько их сейчас и сколько будет после усиления группировки.

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