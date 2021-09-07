В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (EPP) — предложила Европейскому союзу (ЕС) сформировать собственное военное подразделение. Соответствующее заявление партия опубликовала в социальной сети Twitter.

Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение
Фото: ReutersReuters

По мнению политиков, Евросоюзу стоит работать более сплоченно в области обороны. ЕС должен сделать еще один шаг в этом направлении и создать свое военное подразделение, подчеркивается в заявлении ЕРР.

В начале сентября еврокомиссар по внутреннему рынку и куратор оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что ЕС следует поддерживать крепкие отношения со своими союзниками, особенно в рамках НАТО. При этом Евросоюзу важно обладать собственными оборонными возможностями, подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективу создания общих вооруженных сил Евросоюза. Это решение может быть опасным, поскольку собственная армия ослабит Североатлантический альянс и разобщит европейские страны.

Армия,Тьерри Бретон,Йенс Столтенберг,Европарламент,НАТО,ЕС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители