Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение

Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (EPP) — предложила Европейскому союзу (ЕС) сформировать собственное военное подразделение. Соответствующее заявление партия опубликовала в социальной сети Twitter.

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По мнению политиков, Евросоюзу стоит работать более сплоченно в области обороны. ЕС должен сделать еще один шаг в этом направлении и создать свое военное подразделение, подчеркивается в заявлении ЕРР.

В начале сентября еврокомиссар по внутреннему рынку и куратор оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что ЕС следует поддерживать крепкие отношения со своими союзниками, особенно в рамках НАТО. При этом Евросоюзу важно обладать собственными оборонными возможностями, подчеркнул он.